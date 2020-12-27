Рейтинг одобрения действующего президента Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжа Туадера вырос на фоне провокаций боевиков "Коалиции патриотов за перемены".

Рейтинг одобрения действующего президента Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжа Туадера вырос на фоне провокаций боевиков "Коалиции патриотов за перемены".

Туадера сумел предотвратить нападение боевиков на столицу ЦАР Банги при помощи российских инструкторов и содействии миротворцев ООН и союзников из Руанды, передает Федеральное агентство новостей.

В свою очередь экс-президент республики Франсуа Бозизе дискредитировал себя в глазах граждан, когда привлек в качестве сторонников наемников и радикалов из террористических организаций, в том числе из запрещенных в РФ "Исламского государства" и "Аль-Каиды".

Выборы в ЦАР стартовали в назначенный срок — 27 декабря 2020 года. На избирательных участках присутствуют международные наблюдатели, их цель — пресечь провокации вооруженных бандитов и не допустить подтасовки результатов голосования.