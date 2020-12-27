Успенская растрогала фанатов теплым поздравлением дочери с днем рождения

Российская певица рассказала, что 31 год назад 27 декабря она почувствовала себя по-настоящему счастливой, так как родилась ее долгожданная дочь Татьяна Плаксина.

Российская певица рассказала, что 31 год назад 27 декабря она почувствовала себя по-настоящему счастливой, так как родилась ее долгожданная дочь Татьяна Плаксина.

В день рождения единственной наследницы Успенская опубликовала в своем аккаунте в Instagram несколько снимков дочери. На одном из них она держит Татьяну за руку и нежно прижимается своей щекой к ее щеке. Татьяна Плаксина выглядит счастливой и широко улыбается.

"31 год назад <...> на свет появилась моя долгожданная дочь Таня. Таня перевернула мою жизнь, Таня сумела наполнить мою жизнь абсолютно новыми красками", — поделилась с фанатами Любовь Успенская.

66-летняя звезда шансона пожелала дочери удачи, счастья и здоровья. Подписчики Успенской присоединились к поздравлениями. Фолловеры пожелали художнице благополучия и стабильности в жизни. Некоторые из них с опасением отметили, что Плаксина снова может неадекватно отреагировать на пост матери после публичного скандала. На момент публикации она не проявила никакой реакции на откровения матери.

Около года назад Татьяна Плаксина на всю страну заявила, что Любовь Успенская издевалась над ней и силой удерживала дома. По словам девушки, ее мать является тираном. После публичных обвинений Плаксина уехала в Соединенные Штаты, где сейчас и проживает.