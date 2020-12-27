Крыша локомотивного депо вспыхнула на угольном разрезе в Хакасии

Пожар произошел на территории разреза "Черногорский" Усть-Абаканского района. Спасатели уже приступили к ликвидации последствий ЧП.

Пожар произошел на территории разреза "Черногорский" Усть-Абаканского района. Спасатели уже приступили к ликвидации последствий ЧП.

Возгорание случилось на кровле локомотивного депо. Пламя охватило 200 квадратных метров. Сотрудники МЧС присвоили пожару повышенный ранг сложности, рассказали в пресс-службе ведомства.

К тушению огня привлекли 38 сотрудников экстренных служб и 12 единиц техники. По предварительным данным, ЧП обошлось без жертв. Причину происшествия в ближайшее время предстоит установить экспертам.

В МЧС добавили, что пожар на данном разрезе происходит второй раз за этот месяц. Спасатели выезжали туда устранять пламя в середине декабря. Тогда произошедшее обернулось трагедией — под завалами было найдено тело рабочего.