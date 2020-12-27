Международные организации признают законность выборов в ЦАР

Президентские выборы в Центральноафриканской Республике стартовали 27 декабря, избирательные участки открылись в 06:00 по местному времени.

Президентские выборы в Центральноафриканской Республике стартовали 27 декабря, избирательные участки открылись в 06:00 по местному времени.

Наблюдатели от международных организаций присутствуют на голосовании. Их целью является недопущение провокаций и подтасовок результатов, однако не всех это устраивает. Бывший президент ЦАР Франсуа Бозизе пытается дискредитировать выборы с помощью вооруженных групп, но миротворцы держат ситуацию под контролем. Избирательный процесс проходит легитимно, считают эксперты из международных организаций.

"Теперь именно нарушители спокойствия, такие, как Бозизе, хотят полностью саботировать избирательный процесс, потому что они не являются его частью, но они также подпитывают этот психоз. Откладывать выборы — значит им уступить. И мы не должны уступать", — рассказал глава миссии MINUSCA Манкер Ндиайе.

Сейчас в ЦАР работает 87% пунктов выдачи карточек избирателей, пишет Федеральное агентство новостей. В четырех регионах республики раздача не началась в целях безопасности, но это лишь вопрос времени. Всего на территории Центральноафриканской Республики действуют 3523 избирательных участка. Призывы Бозизе отказаться от голосования вызвали обратную реакцию. Лидером предвыборной гонки стал действующий глава ЦАР Фостен-Арканж Туадера.