Исследователи нашли связь между бледным цветом кала и раком печени

Бледный цвет фекалий может указывать на развитие рака печени. Об этом говорится в памятке благотворительной организации по борьбе с раком имени Дугласа Макмиллана.

Бледный цвет фекалий может указывать на развитие рака печени. Об этом говорится в памятке благотворительной организации по борьбе с раком имени Дугласа Макмиллана.

Другими симптомами онкологического недуга являются тошнота, потеря аппетита, слабость, вздутие и боли в правой части живота, желтый оттенок белков глаз или кожи. При обнаружении таки признаков необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Перечисленные симптомы могут свидетельствовать и о других заболеваниях.

Медики предупреждают, что факторами риска развития недуга являются ожирение, сахарный диабет, злоупотребление спиртными напитками и генетическая предрасположенность организма. Для профилактики рака следует включить в рацион питания продукты, обогащенные витамином D. Он содержится в яйцах, печени трески, селедке и молоке.