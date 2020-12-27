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17:59   27 Декабря 2020
Общество

Исследователи нашли связь между бледным цветом кала и раком печени

Исследователи нашли связь между бледным цветом кала и раком печени

Бледный цвет фекалий может указывать на развитие рака печени. Об этом говорится в памятке благотворительной организации по борьбе с раком имени Дугласа Макмиллана.

Другими симптомами онкологического недуга являются тошнота, потеря аппетита, слабость, вздутие и боли в правой части живота, желтый оттенок белков глаз или кожи. При обнаружении таки признаков необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Перечисленные симптомы могут свидетельствовать и о других заболеваниях.

Медики предупреждают, что факторами риска развития недуга являются ожирение, сахарный диабет, злоупотребление спиртными напитками и генетическая предрасположенность организма. Для профилактики рака следует включить в рацион питания продукты, обогащенные витамином D. Он содержится в яйцах, печени трески, селедке и молоке.

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#ученые #рак #печень

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