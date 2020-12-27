Ругань на русском языке спасла модель от нападения в Нью-Йорке

Плохие слова на родном языке спасли бывшую королеву красоты от грабителя в США.

Плохие слова на родном языке спасли бывшую королеву красоты от грабителя в США.

Победительница конкурса "Мисс Екатеринбург — 2012" Анна Лесун спаслась от грабителя в Нью-Йорке благодаря ругани на русском языке. Инцидент произошел в районе Сохо, когда русская модель выгуливала собаку. Злоумышленник подошел к девушке и попросил денег, но, получив отказ, начал угрожать и агрессивно себя вести.

По словам Лесун, мужчина попытался ее ударить, но не сильно задел ее. Смелая девушка оттолкнула нападавшего и стала ругаться на русском языке, что удивило злоумышленника, который немедленно покинул место происшествия. Модель призналась, что после инцидента думает взять уроки по самообороне.