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17:52   27 Декабря 2020
Происшествия

Следком возбудил дело после выявления ОПГ в Ингушетии

Следком возбудил дело после выявления ОПГ в Ингушетии

Сотрудники Следственного комитета в Ингушетии приняли решение о возбуждении уголовного дела из-за сбыта наркотических веществ в отношении участников преступной группы.

Местные жители в 2020 году организовали объединение для распространения запрещенных препаратов на территории региона. В их состав входили семь человек, в числе которых были и трое сотрудников правоохранительных органов, сообщает пресс-служба ведомства.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 234 УК РФ "Хранение в целях сбыта и сбыт сильнодействующих веществ, совершенные организованной группой в крупном размере". В ходе розысков у предполагаемых преступников были изъяты наркотики на сумму в пять миллионов рублей. Все подозреваемые уже взяты под стражу.

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#ск #ингушетия #опг

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