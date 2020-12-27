Названо неожиданное долгосрочное последствие COVID-19

Отоларинголог обнаружил новое долгосрочное последствие СОVID-19. У некоторых пациентов он отметил искажение восприятия запахов.

Отоларинголог обнаружил новое долгосрочное последствие СОVID-19. У некоторых пациентов он отметил искажение восприятия запахов.

Президент британской ассоциации отоларингологов профессор Нирмал Кумар рассказал о паросмии. Этот симптом может быть связан с нейротропическими особенностями СОVID-19. Вирус SARS-CoV-2 воздействует на рецепторы носа, нарушая их работу, считает профессор.

Пациенты с паросмией испытывают нарушения в восприятии запахов. Так, один из пациентов Кумара чувствовал запах рыбы вместо всех других запахов. Второй пациент ощущал запах гари, но ничего не горело. Оба являются медицинскими работниками, отметил профессор Кумар.