Экстремисты попытались помешать народу ЦАР выбрать президента

Боевики в Центральноафриканской Республике препятствуют проведению выборов президента страны и членов законодательного собрания, передает Федеральное агентство новостей.

Боевики в Центральноафриканской Республике препятствуют проведению выборов президента страны и членов законодательного собрания, передает Федеральное агентство новостей.

Старт выборов президента ЦАР и депутатов законодательного собрания состоялся 27 декабря. Ситуация на избирательных участках отслеживается иностранными наблюдателями, в частности, из России. Однако в отдаленных районах страны вооруженные бандформирования попытались сорвать плебисцит при помощи провокаций, пишет ФАН.

Угрозы со стороны боевиков "Коалиции патриотов за перемены" привели к тому, что выборный процесс в Бабуа, Батангафо, Бокаранга, Босембеле, Буаре и Нгаунде был застопорен. Материалы для проведения плебисцита в Нгаунде были украдены, а в Буаре ночью перед голосованием были слышны выстрелы. Позже в Сети появилась фотография, на которой можно увидеть сожженные бланки. Однако угрозы со стороны бандитов не помешали населению региона Баминги-Бангоран прийти на избирательные участки. Бывший глава ЦАР Франсуа Бозизе призывает жителей страны бойкотировать голосование. Также он выразил поддержку боевикам "Коалиции патриотов за перемены". Примечательно, что результат, которого добились радикалы, прямо противоположен тому, что они задумывали.