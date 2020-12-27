Провокации на выборах в Центральноафриканской Республике были ожидаемыми

Планы бандформирований по осуществлению провокаций на выборах президента и членов законодательного собрания ЦАР были известны заранее, пишет Федеральное агентство новостей.

Планы бандформирований по осуществлению провокаций на выборах президента и членов законодательного собрания ЦАР были известны заранее, пишет Федеральное агентство новостей.

Плебисцит, на котором граждане Центральноафриканской Республики выбирают президента государства, а также депутатов законодательного собрания, стартовал 27 декабря в 6 утра по местному времени. Однако было ожидаемо, что противники выборов из числа вооруженных группировок попытаются устроить различные провокации, передает ФАН.

Боевики из "Коалиции патриотов за перемены", а также радикалы и наемники, прибывшие с территорий Чада, Судана и Камеруна, планировали организовать наступление на столицу ЦАР Банги, однако их намерения провалились. Тем не менее бандиты продолжили угрожать. Известно, что в стране работают 3523 избирательных участка. Выдача карт избирателей осуществляется 119 отделениями Национального избирательного управления (ANE) из 127 существующих.