Президент Словакии сделала прививку от коронавируса в прямом эфире

Сегодня в рамках всеобщей вакцинации от коронавируса президент Словакии сделала прививку от вируса.

Сегодня в рамках всеобщей вакцинации от коронавируса президент Словакии сделала прививку от вируса.

Вместе с ней на вакцинацию пришли члены правительства и несколько депутатов парламента. Прививки им сделали в Университетской клинике Братиславы, сообщает местный телеканал "ТА3".

На этих выходных в Словакию доставили первые 9 750 доз американской и германской вакцин от коронавирусной инфекции. В тот же день в стране началась вакцинация. Планируется, что уже в конце января – начале февраля все жители страны смогут принять участие в массовой вакцинации. По предварительным данным, ее должны пройти 3,3 млн человек.