Радикальные сторонники Бозизе стремятся сорвать голосование в ЦАР

Вооруженные группировки в союзе с бывшим лидером Центральноафриканской Республики Франсуа Бозизе пытаются сорвать президентские выборы в стране.

Вооруженные группировки в союзе с бывшим лидером Центральноафриканской Республики Франсуа Бозизе пытаются сорвать президентские выборы в стране.

Как рассказал глава миссии ООН в ЦАР (MINUSCA) Манкер Ндиайе, боевики стремятся заблокировать избирательный процесс и помешать гражданам республики отдать свой голос. При этом он отметил, что общая ситуация находится под контролем миротворцев, которые действуют совместно с вооруженными силами (FACA), пишет ФАН.

"Бозизе не может, не хочет признавать свою кандидатуру недействительной. По его словам, пока он не является кандидатом, выборов не будет", — рассказал Ндиайе в интервью немецкому изданию "Дойче Велле".

Глава миссии MINUSCA подчеркнул, что даже спустя некоторое время Бозизе не будет кандидатом, поскольку есть решение суда. По словам Ндиайе, нарушители спокойствия, такие как экс-президент ЦАР, будут саботировать выборы, потому что не являются их частью.