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17:07   27 Декабря 2020
Политика

Санду готова сотрудничать с МВФ из-за кризиса в Молдавии

Санду готова сотрудничать с МВФ из-за кризиса в Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду готова сотрудничать с Международным валютным фондом (МВФ), чтобы вывести страну из кризиса.

По ее словам, экономический кризис, произошедший в Молдавии, указывает на необходимость возобновления отношений с Международным валютным фондом.

Санду также подчеркнула, что готова поддерживать инициативы Национального банка, которые направлены на определенное обеспечение финансовой стабильности Молдавии.

Ранее МВФ и правительство Молдавии достигли соглашения о программе экономических реформ, которую фонд поддержит посредством механизма кредитования и расширенного финансирования.

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#молдавия #мвф #санду

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