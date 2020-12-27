Санду готова сотрудничать с МВФ из-за кризиса в Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду готова сотрудничать с Международным валютным фондом (МВФ), чтобы вывести страну из кризиса.

Президент Молдавии Майя Санду готова сотрудничать с Международным валютным фондом (МВФ), чтобы вывести страну из кризиса.

По ее словам, экономический кризис, произошедший в Молдавии, указывает на необходимость возобновления отношений с Международным валютным фондом.

Санду также подчеркнула, что готова поддерживать инициативы Национального банка, которые направлены на определенное обеспечение финансовой стабильности Молдавии.

Ранее МВФ и правительство Молдавии достигли соглашения о программе экономических реформ, которую фонд поддержит посредством механизма кредитования и расширенного финансирования.