Степаненко загнала Петросяна в большие долги

Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин рассказал о долгах юмориста за квартиру, накопившихся из-за бывшей супруги Елены Степаненко.

Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин рассказал о долгах юмориста за квартиру, накопившихся из-за бывшей супруги Елены Степаненко.

Несколько дней назад ряд Telegram-каналов сообщил, что Петросян попал в черный список Федеральной налоговой службы из-за долга в 418 тысяч рублей за недвижимость в Москве. По словам Жорина, большую сумму накопил не юморист, а его бывшая жена Елена Степаненко, которая осталась проживать в квартире после развода. Эта жилплощадь уже несколько лет находится в стадии судебного раздела.

"Евгений Ваганович Петросян подразумевал, что раз Елена Степаненко живет в этой квартире, значит, она и должна ее содержать — оплачивать коммунальные платежи, капитальный ремонт, налог. Но, как бы не так! Елена Григорьевна и не собиралась нести расходы", — объяснил адвокат в беседе с Пятым каналом.

Жорин добавил, что теперь юморист будет вынужден погасить образовавшуюся задолженность,однако других долгов за Петросяном не числится.

Петросян и Степаненко развелись в 2018 году после 33 лет брака. Документы на развод подала артистка. Пара длительное время делила имущество, которое оценивают в 1,5 млрд рублей. До сих пор вопросы по нескольким квартирами остаются неурегулированными.