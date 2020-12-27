Песков рассказал о желании украинцев получить вакцину от коронавируса

Многие украинцы хотят получить вакцину от коронавируса, чтобы спасти свою жизнь, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Многие украинцы хотят получить вакцину от коронавируса, чтобы спасти свою жизнь, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Не исключено, что есть украинцы, которые считают вакцинацию от инфекции неправильным шагом, сказал Песков. Они могут относиться к вакцине негативно из личных соображений, и это их право, подчеркнул представитель Кремля.

Однако многие люди хотят спасти здоровье своих родных и близких, добавил пресс-секретарь российского президента.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что властям будет сложно объяснить гражданам, почему их страна отказывается от российской вакцины против коронавируса при невозможности получить препараты от Запада.