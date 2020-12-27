Полиция возбудила уголовное дело против бросившего кота в печь татарстанца

Житель Татарстана напился и бросил мешавшего ему работать кота в огонь. Животное лишилось всех лап, поэтому ветеринар принял решение его усыпить.

Житель Татарстана напился и бросил мешавшего ему работать кота в огонь. Животное лишилось всех лап, поэтому ветеринар принял решение его усыпить.

Вопиющий случай произошел в селе Поспелово Елабужского района, сообщает прокуратура Татарстана. По данным ведомства, пьяный работник пилорамы бросил котенка в горящую печь. Очевидцы происшествия вызвали зоозащитников, которые забрали обгоревшее животное и отвезли к ветеринару, но кот лишился всех лап, поэтому его пришлось усыпить.

Представительница зоозащитной организации, которая забирала котенка с места трагедии, призвала наказать виновника гибели животного. Сотрудники полиции организовали проверку и завели уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными с применением садистских методов". Прокуратура взяла расследование на особый контроль.