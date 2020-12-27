Комиссар Яррик: Турция хочет продолжить конфликт в НКР ради своих интересов

Турция может устроить новые провокации в Нагорном Карабахе. Таким мнением поделился руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Турция может устроить новые провокации в Нагорном Карабахе. Таким мнением поделился руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

После того как Россия, Азербайджан и Армения подписали трехстороннее соглашение о прекращении огня в Карабахе, Турция решила влиять на ситуацию в регионе путем провокационных вбросов журналистов, активистов и даже официальных государственных лиц. К примеру, турецкая газета Yeni Şafak недавно выпустила материал, авторы которого предполагают, что в Карабах из Армении могут пробираться "неизвестные боевики" под видом беженцев, пишет ФАН.

В свою очередь турецкий отставной генерал Ихсан Башбозкурт посетовал на то, что Баку "не имеет возможности" контролировать прохождение автобусов с армянами через Бердзор, поскольку они передвигаются в сопровождении российских миротворцев по Лачинскому коридору. Турецкие СМИ сделали вывод, что Россия якобы знает о "возможной провокации в Карабахе и помогает Армении".

"Реальность, впрочем, далека от фантазий, проецируемых из Анкары. Российские миротворцы сопровождают не только армянские колонны с беженцами, но и военные колонны Азербайджана", — напомнил Комиссар Яррик.

По словам военного эксперта, это указывает на то, что Россия "не подыгрывает" армянской стороне. К тому же, при посредничестве Москвы Баку получил Агдамский, Кубатлинский и Лачинский районы при том, что во время боев азербайджанские военные продвинулись в них минимально.

В свою очередь Анкара не ослабляет свой интерес к Карабаху. Кроме того, турецкие власти так и не признали участие сирийских наемников в боевых действиях. Таким образом, провокации в НКР вполне возможны, но только боевики будут не армянскими, а протурецкими, подытожил эксперт.