16:24 27 Декабря 2020Происшествия
"Газель" с пивом врезалась в поезд под Кемеровом
Грузовой поезд столкнулся с "Газелью", загруженной пивом. Инцидент произошел на железнодорожном переезде в городе Белово.
Грузовой поезд столкнулся с "Газелью", загруженной пивом. Инцидент произошел на железнодорожном переезде в городе Белово.
В результате ДТП удар пришелся на заднюю часть автомобиля, в итоге кузов разорвало, а все содержимое оказалось на железнодорожных путях. По информации местных СМИ, водитель и машинист не пострадали. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает РЕН ТВ.
Аналогичное дорожно-транспортное происшествие произошло неподалеку от ЗАТО Большой Камень в Приморье. Поезд столкнулся с автомобилем, который оказался на железнодорожных путях.