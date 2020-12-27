"Газель" с пивом врезалась в поезд под Кемеровом

Грузовой поезд столкнулся с "Газелью", загруженной пивом. Инцидент произошел на железнодорожном переезде в городе Белово.

Грузовой поезд столкнулся с "Газелью", загруженной пивом. Инцидент произошел на железнодорожном переезде в городе Белово.

В результате ДТП удар пришелся на заднюю часть автомобиля, в итоге кузов разорвало, а все содержимое оказалось на железнодорожных путях. По информации местных СМИ, водитель и машинист не пострадали. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает РЕН ТВ.

Аналогичное дорожно-транспортное происшествие произошло неподалеку от ЗАТО Большой Камень в Приморье. Поезд столкнулся с автомобилем, который оказался на железнодорожных путях.