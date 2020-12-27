Ученые выявили неожиданный способ передачи рака, диабета и ожирения

Рак, диабет и ожирение могут передаваться от человека к человеку через определенные микроорганизмы, выяснили ученые из Канады.

Рак, диабет и ожирение могут передаваться от человека к человеку через определенные микроорганизмы, выяснили ученые из Канады.

Человек может заразиться онкологическим заболеванием по микробиому, считают специалисты. Микробиом представляет собой систему всех вирусов, бактерий и грибков, объяснили ученые. По мнению специалистов, ожирение и диабет также могут передаваться аналогичным способом.

Согласно результатам проведенных исследований, микробиом может частично передаваться по воздуху. Кроме того, здоровый человек может заболеть одним из перечисленных заболеваний при пересадке клеток от больного человека, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.