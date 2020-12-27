Песков назвал причины отсутствия диалога между Киевом и Москвой

Слова главы Украины Владимира Зеленского о Второй мировой войне "сильно резанули" слух российского президента Владимира Путина. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Слова главы Украины Владимира Зеленского о Второй мировой войне "сильно резанули" слух российского президента Владимира Путина. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь прокомментировал отношения с нынешним руководством Украины. По слова Пескова, "никто особо и не звонит". Кроме того, высказывание украинского лидера в Польше "сильно резанули" не только слух и сердце Путина.

Представитель Кремля напомнил, что ранее президент Украины возложил на Советский Союз ответственность в развязывании Второй мировой войны. Слова Зеленского также расстроили многих ветеранов и всех, у кого предки участвовали в войне, добавил представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал новые санкции США против оборонно-промышленного комплекса РФ враждебным шагом.