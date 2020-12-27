Граждане ЦАР бьют рекорды явки при голосовании за рубежом

Граждане Центральноафриканской Республики, проживающие за рубежом, показали высокую явку на выборах президента и депутатов законодательного собрания.

Граждане Центральноафриканской Республики, проживающие за рубежом, показали высокую явку на выборах президента и депутатов законодательного собрания.

Длинная очередь из желающих отдать свой голос выстроилась с самого утра возле посольства ЦАР в Париже. Аналогичная картина наблюдается и в Республике Чад, где проживает большое количество центральноафриканцев. Многие граждане ЦАР были вынуждены покинуть свою страну из-за репрессий бывшего президента Франсуа Бозизе и гражданской войны, которая началась после его свержения, пишет ФАН.

Действующее правительство республики уделило значительное внимание организации голосования для граждан, находящихся за рубежом. Для многих из них исход выборов напрямую связан с шансом вернуться на родину.