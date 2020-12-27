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16:01   27 Декабря 2020
Политика

Граждане ЦАР бьют рекорды явки при голосовании за рубежом

Граждане ЦАР бьют рекорды явки при голосовании за рубежом

Граждане Центральноафриканской Республики, проживающие за рубежом, показали высокую явку на выборах президента и депутатов законодательного собрания.

Длинная очередь из желающих отдать свой голос выстроилась с самого утра возле посольства ЦАР в Париже. Аналогичная картина наблюдается и в Республике Чад, где проживает большое количество центральноафриканцев. Многие граждане ЦАР были вынуждены покинуть свою страну из-за репрессий бывшего президента Франсуа Бозизе и гражданской войны, которая началась после его свержения, пишет ФАН.

Действующее правительство республики уделило значительное внимание организации голосования для граждан, находящихся за рубежом. Для многих из них исход выборов напрямую связан с шансом вернуться на родину.

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