Пережившая теракты в "Невском экспрессе" петербурженка умерла от болезни

Подруга ушедшей из жизни женщины рассказала о непростой судьбе предпринимательницы, которая стала жертвой двух терактов.

Подруга ушедшей из жизни женщины рассказала о непростой судьбе предпринимательницы, которая стала жертвой двух терактов.

Ушла из жизни побывавшая в обеих крушениях "Невского экспресса" 46-летняя Наталья Новикова. О кончине сообщила подруга женщины Алла Намсараева.

Она напомнила, что при жизни предпринимательнице пришлось через многое пройти. Бизнесвумен известна всей России благодаря невероятному стечению обстоятельств: она пережила два теракта в поездах "Невский экспресс" в 2007 и 2009 годах, где была тяжело ранена.

Во втором крушении ее сильно зажало между сиденьями, вследствие чего на руке и ноге остались шрамы, которые она позже решила скрыть с помощью татуировок.

"После операций она долго восстанавливалась и с присущей ей решительностью завуалировала длинные швы, идущие по руке и ноге", – написала Намсараева в Сети.

Подруга погибшей констатировала, что женщина не смогла справиться с болезнью, которая оказалась сильнее ее. Намсаравева добавила, что яркая, красивая и отзывчивая подруга навсегда останется в ее памяти.