15:40 27 Декабря 2020Общество
Минпросвещения РФ: 30 и 31 декабря для педагогических вузов будут выходными
Педагогические вузы России могут уйти на выходные 30 и 31 декабря. О таких планах рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Педагогические вузы России могут уйти на выходные 30 и 31 декабря. О таких планах рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Университеты показывают достойные результаты, несмотря на пандемию коронавируса. Министр поблагодарил преподавателей и оценил работу педагогических вузов по ряду направлений, в том числе по волонтерской деятельности.
Кравцов поздравил студентов и педагогов с наступающим Новым годом и заявил, что Минпросвещения планирует сделать 30 и 31 декабря выходными. Граждане смогут провести эти дни в кругу близких людей и подготовиться к праздникам.