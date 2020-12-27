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15:40   27 Декабря 2020
Общество

Минпросвещения РФ: 30 и 31 декабря для педагогических вузов будут выходными

Минпросвещения РФ: 30 и 31 декабря для педагогических вузов будут выходными

Педагогические вузы России могут уйти на выходные 30 и 31 декабря. О таких планах рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Университеты показывают достойные результаты, несмотря на пандемию коронавируса. Министр поблагодарил преподавателей и оценил работу педагогических вузов по ряду направлений, в том числе по волонтерской деятельности.

Кравцов поздравил студентов и педагогов с наступающим Новым годом и заявил, что Минпросвещения планирует сделать 30 и 31 декабря выходными. Граждане смогут провести эти дни в кругу близких людей и подготовиться к праздникам.

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#выходные #кравцов #минпросвещения

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