Суд наложил арест на имущество лидеров "секты Виссариона"

Основанием для решения суда стали иски от потерпевших на сумму 12,2 млн рублей. Общая стоимость арестованной недвижимости и имущества глав организации превысила 8 млн рублей.

Центральный суд Новосибирска арестовал земельные участки, дома и имущество глав "Церкви последнего завета" обвиняемых в создании религиозной организации, где совершалось насилие над людьми, сообщает ТАСС.

Основанием для решения суда стали иски от потерпевших на сумму около 12,2 миллиона рублей. В ближайшее время защита собирается обжаловать это решение. Общая стоимость арестованного имущества руководителей организации превысила 8 млн рублей.

Отметим, в конце сентября были арестованы основатель религиозной общины Сергей Тороп (называет себя Виссарионом), пресс-секретарь общины Вадим Редькин и руководитель школы при "Церкви последнего завета" Владимир Ведерников. По данным СК, подозреваемые просили у людей деньги на содержание религиозной общины, а также применяли к потерпевшим насилие.