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15:30   27 Декабря 2020
Общество

Суд наложил арест на имущество лидеров "секты Виссариона"

Суд наложил арест на имущество лидеров "секты Виссариона"

Центральный суд Новосибирска арестовал земельные участки, дома и имущество глав "Церкви последнего завета" обвиняемых в создании религиозной организации, где совершалось насилие над людьми, сообщает ТАСС.

Основанием для решения суда стали иски от потерпевших на сумму около 12,2 миллиона рублей. В ближайшее время защита собирается обжаловать это решение. Общая стоимость арестованного имущества руководителей организации превысила 8 млн рублей.

Отметим, в конце сентября были арестованы основатель религиозной общины Сергей Тороп (называет себя Виссарионом), пресс-секретарь общины Вадим Редькин и руководитель школы при "Церкви последнего завета" Владимир Ведерников. По данным СК, подозреваемые просили у людей деньги на содержание религиозной общины, а также применяли к потерпевшим насилие.

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#суд #арест #Виссарион

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