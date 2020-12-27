Светлана Сурганова откровенно рассказала о борьбе с онкологией

Певица попросила поклонников не лениться и проходить обследования сразу, как начали чувствовать какое-либо недомогание. Сурганова рассказала, как поняла, что больна онкологией.

Певица попросила поклонников не лениться и проходить обследования сразу, как начали чувствовать какое-либо недомогание. Сурганова рассказала, как поняла, что больна онкологией.

Экс-солистка группы "Ночные снайперы" певица Светлана Сурганова откровенно рассказала в мемуарах, как боролась с онкологией. Артистка поняла, что серьезно больна, когда училась в педиатрической академии. Она осознавала, что в ее кишечнике развивается опухоль, но боялась себе в этом признаться и не спешила проходить полное медицинское обследование. Сейчас она понимает, какую допустила серьезную ошибку, но уже ничего не исправить, и попросила фанатов быть умнее и обследоваться вовремя.

"К врачам я все-таки попала, но уже не по своей воле... Это случилось в июле 1997 года. Находясь в гостях у друзей, я раздухарилась и на спор подняла гирю. Кишка "рванула", — вспомнила Светлана Сурганова.

В момент госпитализации Светлане Сургановой было 28 лет. Врачи были удивлены, когда поняли, что пациентке нужна срочная операция. Опухоль оказалась операбельной, но вместе с ней удалили внушительную часть кишечника, а к животу прикрепили специальный мешок для сбора кала. Спустя 12 дней певице резко стало плохо и она снова оказалась на операционном столе. В 2005 году Сурганова перенесла еще одну операцию, после которой ей больше не нужен мешок на животе, пишет "Комсомольская правда".