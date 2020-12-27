Звезда "Дома-2" Глеб Жемчугов стал чиновником в Крыму

Экс-участник скандального шоу "Дом-2" Глеб Жемчугов, известный как Клубничка, вошел в Общественный совет муниципального образования Симферополя.

Экс-участник скандального шоу "Дом-2" Глеб Жемчугов, известный как Клубничка, вошел в Общественный совет муниципального образования Симферополя.

Информацию подтвердили в пресс-службе Общественного совета. Глеб Жемчугов будет заниматься формированием информационной политики и общественного мнения. Звезда "Дома-2" сообщил о своем назначении в Instagram-аккаунте и опубликовал несколько снимков с удостоверением, подтверждающим членство в Общественном совете.

"Клянусь служить верой и правдой на благо жителей г. Симферополь и всей Республики Крым. Честность. Непредубежденность. Готовность действовать", — написал Жемчугов в соцсети.

Ранее Глеб Жемчугов находился на лечении в фонде "Трезвый Крым". По его словам, реабилитация помогла ему не просто осознать ошибки своего прошлого, но и осознанно встать на путь исправления. Скандальный проект "Дом-2" он покинул в 2011 году.