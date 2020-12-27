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14:53   27 Декабря 2020
Политика

Песков оценил роль Путина в урегулировании конфликта в Карабахе

Песков оценил роль Путина в урегулировании конфликта в Карабахе

Тесные и дружественные отношения президента РФ Владимира Путина с лидерами Азербайджана и Армении помогли достичь мирных договоренностей по Нагорному Карабаху.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, российский лидер проделал огромный объем работы, что позволило добиться прекращения огня в Карабахе.

"Только поддержание добрых и конструктивных отношений, основанных на взаимном уважении и с Баку, и с Ереваном, позволило Путину быть посредником в этом урегулировании. Много-много дней Путин провел с телефонной трубкой в руке", — рассказал Песков в интервью телеканалу "Россия-1".

Напомним, 10 ноября лидеры Азербайджана и Армении при посредничестве России подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В рамках договоренностей в регионе были размещены российские миротворцы.

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#россия #путин #нагорный карабах

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