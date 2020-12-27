Песков оценил роль Путина в урегулировании конфликта в Карабахе

Тесные и дружественные отношения президента РФ Владимира Путина с лидерами Азербайджана и Армении помогли достичь мирных договоренностей по Нагорному Карабаху.

Тесные и дружественные отношения президента РФ Владимира Путина с лидерами Азербайджана и Армении помогли достичь мирных договоренностей по Нагорному Карабаху.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, российский лидер проделал огромный объем работы, что позволило добиться прекращения огня в Карабахе.

"Только поддержание добрых и конструктивных отношений, основанных на взаимном уважении и с Баку, и с Ереваном, позволило Путину быть посредником в этом урегулировании. Много-много дней Путин провел с телефонной трубкой в руке", — рассказал Песков в интервью телеканалу "Россия-1".

Напомним, 10 ноября лидеры Азербайджана и Армении при посредничестве России подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В рамках договоренностей в регионе были размещены российские миротворцы.