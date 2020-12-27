Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:44   27 Декабря 2020
Общество

Президент Абхазии заболел коронавирусом

Президент Абхазии заболел коронавирусом

Медики диагностировали коронавирусную инфекцию у президента Абхазии Аслана Бжании. Об этом сообщил сам глава республики.

Как он объяснил, третий сданный тест на COVID-19 показал положительный результат. Сейчас Бжания чувствует себя вполне хорошо. Заболевание у него проходит в легкой форме. Врачи лечат абхазского главу в амбулаторно. Он находится на самоизоляции в президентской резиденции в Сухуме, откуда и продолжает работать.

Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#абхазия #тест #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров