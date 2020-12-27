Песков заявил о готовности России к недружественным проявлениям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности страны к любым недружественным проявлениям со стороны других государств.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности страны к любым недружественным проявлениям со стороны других государств.

Дмитрий Песков отметил, что Российская Федерация готова противостоять нападкам, которые будут продолжаться со стороны некоторых стран в 2021 году.

Россия является важным участником мирового сообщества, заявил пресс-секретарь российского президента. Песков подчеркнул, что несмотря на разногласия, которые могут возникнуть, Россия будет "четко ориентироваться по нашей собственной красной линии".

Песков отметил, что "атаки" на президента России Владимира Путина идут последние 20 лет, президент выработал иммунитет против выпадов западных стран. Эмоциональной реакции со стороны политика ждать не стоит.