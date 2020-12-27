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14:30   27 Декабря 2020
Политика

Путин сообщил о планах вакцинироваться от СОVID-19

Путин сообщил о планах вакцинироваться от СОVID-19

Президент России Владимир Путин сообщил о решении прививаться от СОVID-19, глава государства ждал завершения всех формальностей.

Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что в обозримом будущем Владимир Путин сам планирует рассказать о своем решении.

На вопросы о дочери президента песков ответил, что это "личное пространство Путина" и предложил "оставить это ему".

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина "Спутник V" успешно прошла испытания и показана к применению у людей старше 60 лет. Препарат показал эффективность 90%.

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#путин #президент #вакцинация

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