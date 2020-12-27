Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил американские санкции против строительства газопровода "Северный поток — 2 ". Он назвал их "ковбойской" рейдерской атакой.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил американские санкции против строительства газопровода "Северный поток — 2 ". Он назвал их "ковбойской" рейдерской атакой.

Соединенные Штаты уже ввели множество ограничений, пытаясь помешать строительству "СП-2". Некоторые европейские компании под страхом санкций отказались от участия в проекте. Несмотря на это, методичная работа по строительству газопровода продолжается, заявил Песков. Россия приближается к финалу его реализации.