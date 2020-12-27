Звезда "Содержанок" Марина Зудина вышла на связь после сообщений о госпитализации

Вдова Олега Табакова актриса Марина Зудина опровергла информацию о своей госпитализации в Москве.

Вдова Олега Табакова актриса Марина Зудина опровергла информацию о своей госпитализации в Москве.

СМИ сообщили, что у Зудиной были диагностированы нарушения функций мозга. По словам актрисы, эта информация не соответствует действительности. Она чувствует себя хорошо и в помощи медиков не нуждается.

"Нет, со мной все в порядке", — сказала популярная актриса в интервью РИА Новости.

Марина Зудина окончила актерский факультет ГИТИСа в 1986 году, после чего работала в труппе Театра Табакова. В 1995 году она вышла замуж за народного артиста СССР. Актриса родила Табакову двоих детей: Марию и Павла. Последний пошел по стопам родителей и снимается в кино.

В последние годы Зудина часто появляется в сериалах. Она сыграла главную роль в проекте Константина Богомолова "Содержанки" и в драматическом сериале Геннадия Островского "Волк".