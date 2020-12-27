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14:09   27 Декабря 2020
Общество

Умер американский рестлер Джон Хабер

Умер американский рестлер Джон Хабер

Знаменитый рестлер Джон Хабер, известный как Броди Ли в AEW и Люк Харпер в WWE, скончался на 42-м году жизни в США.

Поклонники спортсмена выдвинули версию, что мужчина умер от коронавирусной инфекции, но его супруга Аманда опубликовала на своей странице в социальных сетях сообщение, что ее муж скончался из-за проблем с легкими. О заболевании пара узнала за несколько недель до смерти рестлера.

Житель США в марте 2002 года подписал контракт с All Elite Wrestling. Фанаты его деятельности, а также друзья и коллеги выражают семье Хабера слова поддержки и сочувствия.

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#сша #смерть #Джон Хабер

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