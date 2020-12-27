«Мы как Бэтмен». Бомбившие Донбасс правые радикалы идут к власти на Украине

Радикалы из запрещенной в РФ экстремистской организации «Азов» глубоко интегрировались в госструктуры Украины.

После госпереворота 2014 года новые власти Украины активно поддерживали праворадикальные группировки, отправляя их воевать с жителями Донбасса и даже пуская националистов в чиновничьи кресла. Спустя почти семь лет радикалы из запрещенной в РФ экстремистской организации «Азов» глубоко интегрировались в военные, правоохранительные и другие государственные структуры Украины, став к 2020 году влиятельной политической силой, которую боятся даже действующие власти.

О том, как экстремистские группировки вышли из-под контроля, попали в частные армии украинских олигархов и перешли к безнаказанным этническим погромам — выяснили журналисты старейшего американского издания Harpers Magazine.

Начало конца

«Азов» был создан силами МВД Украины аккурат после «Майдана» в 2014 году как отряд «на основе гражданских формирований» для войны с сепаратистами на Донбассе. Преимущественно русскоязычные территории Восточной Украины уже тогда были неподконтрольны Киеву.

Известно, какие «гражданские формирования» в тот момент оказались в авангарде очередной оранжевой революции: радикальные националисты, сплотившиеся вокруг сомнительной страницы в украинской истории — антисоветских коллаборационистских отрядов во Второй мировой войне, сотрудничавших с гитлеровской Германией.

В ноябре 2014 года праворадикальный батальон включили в состав Национальной гвардии Украины: удивительно, но уже на тот момент у «Азова» были свои бронетанковые подразделения и артиллерийская батарея. С тех пор запрещенная в РФ организация создала широкую инфраструктуру гражданских и военных группировок — «национальную милицию», вспомогательную «полицию», множество тренировочных лагерей, учебных центров и «программ для ветеранов АТО».

После «подвигов» на Востоке Украины, «Азов» дотянулся и до политики, создав собственную партию «Национальный корпус». На выборах в Раду она набрала около 1% голосов. Неспособность привлечь электорат компенсируется растущим присутствием национал-активистов на улицах и «азовцев» в государственных органах.

Лидером партии стал Андрей Билецкий, командовавший батальоном «Азов» в Донбассе. Несмотря на заигрывания с идеями нацизма, таковыми «азовцы» себя не считают — в большой политике это непрезентабельно.

«Мужчина средних лет, разносивший продукты, спросил Билецкого, почему тот не развернул свой полк для борьбы с жуликами в парламенте. Билецкий уклонился от ответа, напомнив собравшимся о важности голосования», — пишет автор статьи в Harpers Magazine, присутствовавший на встрече Билецкого со сторонниками.

Роскошь, нищета и правые радикалы

Украина — одна из беднейших стран Европы и «самое близкое к провалу государство на континенте», отмечается в статье. Погрязнув в тлеющем конфликте с ДНР и ЛНР (Киев не хочет урегулирования ситуации и не выполняет договоренности, достигнутые в Париже), государственные институты страны практически полностью были захвачены конкурирующими друг с другом олигархами.

«Пожилые женщины и потрепанные ветераны войны просят милостыню у метро, а на соседней улице выстроились в ряд роскошные магазины. <…> Миллионы эмигрировали на заработки в Польшу или Россию. Киев напоминает постмодернистский Веймар, где Instagram-блогеры завтракают в хипстерских кафе напротив рекламных щитов с лицами украинцев, погибших на войне», — описывает увиденное своими глазами американский корреспондент.

Несмотря на неоднократные попытки «евроинтегрироваться» и построить систему либерализма западных «партнеров», между Украиной и странами Евросоюза сохраняется одно большое различие: широкое распространение вооруженных ультраправых группировок. Аналитики и сами украинские граждане иллюзий по поводу военизированных националистов не питают и полагают, что те тайно финансируются олигархами, работая в их частных армиях.

«Азовцы» и им подобные, воевавшие в окопах под Донецком, теперь патрулируют улицы Киева, навязывая прохожим свое особое видение порядка с благословения перегруженных и недофинансированных полицейских участков. В некоторых регионах правые радикалы даже выполняют функции официальных наблюдателей за выборами, пишет корреспондент.

Агитационные плакаты «Азова» развешаны по всему Киеву. Они призывают «разочарованных ветеранов АТО» и недовольную молодежь присоединиться к миссии «переделать мир». Прозападные украинские политики, семь лет назад пригревшие на груди бандеровцев, очень обеспокоены: мол, правые радикалы теперь представляют серьезный вызов социальной гармонии в Украине, а в конечном счете — новой украинской власти.

Коронавирусная борьба

Пандемия коронавируса подтолкнула «Азов» к освоению новых политических технологий. В украинские социальные сети радикалы «вкачивали» тонны пропаганды, подчеркивающей гуманитарные усилия националистов. Вот «азовцы» в масках дезинфицируют трамваи и лифты в многоквартирных домах, тут они раздают пакеты с продуктами семьям и пенсионерам, сидящим на карантине, а здесь доставляют маски в обедневшие поликлиники заброшенных Киевом провинциальных городов. Эффективность такого подхода можно будет оценить на следующих выборах любого уровня.

Немаловажно, что «экосистема» украинских правых радикалов сложна. Помимо «Азова» существуют гораздо менее влиятельные, но не менее амбициозные экстремистские организации. Суть одна, но направленность разная — есть христианские украинские националисты, кто-то склоняется к неоязычеству, а большинство не скрывает, что придерживается фашистской идеологии.

Цыганский активист Юлиан Кондур рассказал американскому журналисту, что в 2018 году украинские цыгане стали жертвой погрома от рук ультраправых конкурентов «Азова» под названием С14 (запрещена в РФ). Члены группировки сожгли цыганский лагерь в киевском парке «Лысая гора», а полиция проигнорировала обращение цыган. Радикалы же опубликовали на своей странице в Facebook фотографии, бахвалясь сожжением лагеря.

Глава С14 Евгений Карась (ожидаемо, воевавший на Востоке Украины) на вопрос журналиста об этом нападении ответил, что цыгане сами сожгли свой лагерь. После упоминания фото пожара, размещенного радикалами в соцсетях, Карас сказал, что боевики действовали «как Бэтмен, обеспечивший справедливость отчаявшемуся населению».

Этот ответ многое объясняет: ожесточенность праворадикалов в войне со своими же согражданами на Донбассе, тотальное стремление к власти и, пожалуй, даже тот самый «Майдан». Кажется, далеко не последний.