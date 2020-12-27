Фирсов может "урвать" приличный кусок от наследства Легкоступовой

Яхтсмен Юрий Фирсов может получить часть наследства покойной певицы Валентины Легкоступовой, считает адвокат Сергей Жорин.

Яхтсмен Юрий Фирсов может получить часть наследства покойной певицы Валентины Легкоступовой, считает адвокат Сергей Жорин.

Вдовец претендует на московскую квартиру, загородный дом и права на хит "Ягода-малина". Столичная квартира певицы оценивается в 100 млн рублей, однако 50% недвижимости записаны на дочь артистки Анетту Бриль. Следовательно, Фирсов может претендовать на часть жилья. По словам адвоката Сергея Жорина, важен факт, что на момент смерти Легкоступова состояла в официальном браке.

"Не имеет значения, какой срок они были женаты", — пояснил правозащитник в интервью ФАН.

В действительности Фирсов может получить хороший "кусок" наследства. Главное, чтобы его признали достойным наследником. Если СК РФ установит причастность яхтсмена к смерти супруги, он лишится всего, пояснил эксперт.

Родственники покойной певицы считают, что из-за Фирсова вокалистка начала пить. Одна из таких гулянок стала для Легкоступовой фатальной. Она упала в ванной комнате и получила травму головы. Звезда эстрады впала в кому, из которой врачи не смогли ее вывести.