Фирсов может "урвать" приличный кусок от наследства Легкоступовой
Яхтсмен Юрий Фирсов может получить часть наследства покойной певицы Валентины Легкоступовой, считает адвокат Сергей Жорин.
Вдовец претендует на московскую квартиру, загородный дом и права на хит "Ягода-малина". Столичная квартира певицы оценивается в 100 млн рублей, однако 50% недвижимости записаны на дочь артистки Анетту Бриль. Следовательно, Фирсов может претендовать на часть жилья. По словам адвоката Сергея Жорина, важен факт, что на момент смерти Легкоступова состояла в официальном браке.
"Не имеет значения, какой срок они были женаты", — пояснил правозащитник в интервью ФАН.
В действительности Фирсов может получить хороший "кусок" наследства. Главное, чтобы его признали достойным наследником. Если СК РФ установит причастность яхтсмена к смерти супруги, он лишится всего, пояснил эксперт.
Родственники покойной певицы считают, что из-за Фирсова вокалистка начала пить. Одна из таких гулянок стала для Легкоступовой фатальной. Она упала в ванной комнате и получила травму головы. Звезда эстрады впала в кому, из которой врачи не смогли ее вывести.