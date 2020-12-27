Бросившая детей жительница Башкирии "воскресла" спустя 16 лет

Двое юных жителя Орска встретились в суде с неожиданно "воскресшей" матерью. Признанная умершей 16 лет назад женщина не обрадовалась, увидев своих брошенных детей.

Двое юных жителя Орска встретились в суде с неожиданно "воскресшей" матерью. Признанная умершей 16 лет назад женщина не обрадовалась, увидев своих брошенных детей.

Молодая горожанка исчезла, оставив 6-месячную дочь и 3-летнего сына. Поиски с привлечением стражей порядка успехов не принесли. Пожилой отец беглянки взял на себя заботу о внуках.

Дедушке пришлось обратиться в суд, чтобы признать дочь безизвестно отсутствующей. Благодаря этому ему стали начисляться выплаты по утере кормильца. Умершей женщина официально была признана пять лет назад.

Найти ее удалось после обращения гражданки в ПФР. Она в 2020 году обратилась с заявлением о единовременной выплате. Позднее было установлено, что у "пропавшей" есть новая семья, включая сына.

Процесс "воскрешения" горожанки проходил в суде. Там же она встретилась с брошенными детьми. Никаких эмоций к ним она не испытывала. Выросшие дети констатировали, что абсолютно не помнят свою мать.