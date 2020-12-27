Иностранные представители прибыли в ЦАР для наблюдения за выборами

Группа наблюдателей Сообщества сахело-сахарских государств (СССГ) прибыла в Центральноафриканскую республику (ЦАР) за день до выборов президента и депутатов.

Группа наблюдателей Сообщества сахело-сахарских государств (СССГ) прибыла в Центральноафриканскую республику (ЦАР) за день до выборов президента и депутатов.

Представители иностранных государств посетили республику, чтобы проконтролировать соответствие выборов с законодательством ЦАР. Кроме того, присутствие наблюдателей СССГ позволит упростить процесс признания результатов выборов на международном уровне. Координирует деятельность миссии Сообщества сахело-сахарских государства Джарсул Абдель Джаббар, передает Федеральное агентство новостей.

Стоит отметить, что ЦАР имеет прочные связи с СССГ, в котором состоят 28 стран Африки. Главной целью сообщества является привлечение денежных потоков и финансовая поддержка государств региона.