Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:50   27 Декабря 2020
Политика

США разработали проект по усилению безопасности страны

США разработали проект по усилению безопасности страны

США разработали законопроект, который направлен на усиление безопасности страны из-за "шпионажа" со стороны КНР.

Согласно закону, приставы палаты представителей и сената должны будут взаимодействовать со спецслужбами для проверки лиц, которые выявят "связи" с Коммунистической партией Китая. Также все члены Конгресса США обязаны будут пройти проверку, говорится в пресс-релизе на сайте одного из конгрессменов.

Если выяснится, что кто-либо из членов Конгресса "шпионил для КНР" или был как-то связан со спецслужбами Китая, то его уволят. Расследованием дела в такой ситуации будет заниматься ФБР, передает RT.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #закон #конгресс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров