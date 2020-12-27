США разработали проект по усилению безопасности страны

США разработали законопроект, который направлен на усиление безопасности страны из-за "шпионажа" со стороны КНР.

США разработали законопроект, который направлен на усиление безопасности страны из-за "шпионажа" со стороны КНР.

Согласно закону, приставы палаты представителей и сената должны будут взаимодействовать со спецслужбами для проверки лиц, которые выявят "связи" с Коммунистической партией Китая. Также все члены Конгресса США обязаны будут пройти проверку, говорится в пресс-релизе на сайте одного из конгрессменов.

Если выяснится, что кто-либо из членов Конгресса "шпионил для КНР" или был как-то связан со спецслужбами Китая, то его уволят. Расследованием дела в такой ситуации будет заниматься ФБР, передает RT.