Жители пострадавшей от пожаров Латакии получат помощь от Фонда развития Сирии

Жители сирийской провинции Латакия, пострадавшей от лесных пожаров, получат материальную помощь от Фонда развития Сирии, передает агентство SANA.

Жители сирийской провинции Латакия, пострадавшей от лесных пожаров, получат материальную помощь от Фонда развития Сирии, передает агентство SANA.

Почти 16 тысяч сирийцев получат денежные выплаты, им было выделено 6,2 млрд сирийских фунтов (около 12 млн долларов). Средства поступят на счета граждан в течение двух недель, пишет Федеральное агентство новостей.

Лесные пожары в провинциях Хама, Тартус и Латакия вспыхнули в сентябре 2020 года. Потушить их удалось лишь к началу октября из-за труднодоступной местности. Помощь в ликвидации пожаров оказывали летчики ВКС России. Кроме того, правительство Сирии разработало комплексный план по предоставлению материальной поддержки пострадавшим жителям.