Попытки Трампа остаться в президентском кресле ломают принципы американской политики

Действующий президент США Дональд Трамп развязал инфовойну против своего оппонента на выборах Джо Байдена, пытаясь сохранить лидерство в Республиканской партии.

Действующий президент США Дональд Трамп развязал инфовойну против своего оппонента на выборах Джо Байдена, пытаясь сохранить лидерство в Республиканской партии.

Таким мнением в беседе с ФБА "Экономика Сегодня" поделился доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян. Эксперт отметил, что своими упорными попытками оспорить результаты голосования Трамп ставит под сомнения правила внутренней политики США.

Глава Белого дома утверждает, что кандидат от Демократической партии Джо Байден одержал победу на выборах 3 ноября путем фальсификаций. Доводы Трампа поддержали 18 штатов, потребовав отменить итоги голосования в спорных штатах, но Верховный суд США данный иск отклонил. Аналогичная история случилась с исками американского лидера в суды штатов.

"Трамп останется в большой американской политике. Неизвестно, пойдет ли он на выборы 2024 года, но он точно будет портить жизнь новой американской администрации Байдена", — выразил мнение Мирзаян.

По словам специалиста, Дональд Трамп вряд ли будет предпринимать силовые методы по удержанию власти, поскольку в США это воспримут как госпереворот. Однако, считает Мирзаян, действующий американский лидер продолжит пользоваться популярностью у республиканского электората. Мирзаян заключил, что информационная война Трампа ослабит позиции Байдена, многие граждане не будут считать его легитимным президентом.