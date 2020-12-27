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13:36   27 Декабря 2020
Происшествия

Авария на водопроводе оставила без воды свыше 52 тыс. жителей Дагестана

Авария на водопроводе оставила без воды свыше 52 тыс. жителей Дагестана

Специалисты занимаются восстановлением водоснабжения в городе Избербаш Дагестана, где произошла авария, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Прорыв трубы произошел в Избербаше на центральной линии в районе Уллубий-аула. В результате аварии без воды остались 52 147 человек, среди которых 12 тысяч детей.

Среди оставшихся без воды домов также есть частный сектор со своими колодцами. У девятиэтажных домов есть свои резервуары. В настоящее время на месте аварии работают две бригады из семи человек и четырех единиц техники.

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