Участники протестов в Минске решили взять перерыв

Масштабных акций в столице Белоруссии в ближайшее время не планируется. Об этом организаторы незаконных митингов написали в Telegram-каналах.

Масштабных акций в столице Белоруссии в ближайшее время не планируется. Об этом организаторы незаконных митингов написали в Telegram-каналах.

Сегодня, 27 декабря, в Минске традиционные протестные акции были отменены. Организаторы митингов призвали белорусов на время новогодних праздников передохнуть от масштабных шествий после "длительной борьбы и изнурительного противостояния". Однако локальные митинги в некоторых районах белорусской столицы продолжаются.

"Уже в 6:45 (совпадает с мск) минчане начали шествия в районе Тракторного завода, еще затемно прошел и марш в районе Малиновка, а с приходом рассвета подтянулись также жители улицы Маяковского", — пишут местные СМИ.

По информации МВД, меры безопасности в новогодние праздники будут усилены.