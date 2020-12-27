Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в Португалии

Прививочная кампания против COVID-19 началась в воскресенье в Португалии, как и в ряде других европейских стран. Об этом сообщает местная газета Diario de Noticias.

Прививочная кампания против COVID-19 началась в воскресенье в Португалии, как и в ряде других европейских стран. Об этом сообщает местная газета Diario de Noticias.

Вакцинация стартовала согласно установленному в Евросоюзе плану. Он предусматривает, что все страны объединения должны приступить к ней в период с 27 по 29 декабря. Медики Старого Света используют препарат против нового коронавируса, разработанный компаниями Pfizer и BioNTech. Комиссия ЕС одобрила его 21 декабря. Все инъекции бесплатные и добровольные.

В воскресенье вакцинация также началась, в частности, в Чехии, Румынии, Эстонии, Литве, Австрии и Франции. В понедельник она должна стартовать в Бельгии, Люксембурге и Латвии.

На сегодняшний день все страны ЕС получили партии вакцины по 9750 доз, поделив весь произведенный объем препарата. Каждая из 27 стран на первом этапе сможет привить менее пяти тысяч представителей приоритетных групп. К ним относятся медики и жители домов престарелых.