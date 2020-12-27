Украинские граждане больше не проголосуют за президента Владимира Зеленского, заявил сенатор РФ Алексей Пушков.

Украинские граждане больше не проголосуют за президента Владимира Зеленского, заявил сенатор РФ Алексей Пушков.

Пушков считает, что Зеленский был на своем месте, когда выступал в качестве юмориста. Сейчас президента называют неудачником и разочарованием года. Украинского политика так нарекли из-за попыток внушить населению "веру в завтрашний день и всякую чушь".

По словам российского сенатора, Зеленский сам признал, что не верит в "возвращение" Крыма. Ранее президент Украины говорил "своим голосом" и за это его и избрали. Сейчас Зеленский говорит "всякую чушь", поэтому граждане больше за него не проголосоуют.