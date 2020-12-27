Полиция устанавливает личность женщины, дети которой затушили Вечный огонь

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку данных после инцидента с Вечным огнем в Оренбурге. Полиция устанавливает личность матери детей, затушивших пламя.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку данных после инцидента с Вечным огнем в Оренбурге. Полиция устанавливает личность матери детей, затушивших пламя.

По версии следствия, мальчик и девочка бегали вокруг Вечного огня, а затем стали кидать в него снег. В результате действий несовершеннолетних огонь был потушен. Обеспокоенные запахом газа местные жители обратили внимание на инцидент и сообщили в полицию. Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения, где зафиксирован акт хулиганства.

Сотрудники полиции сделали вывод, что мать несовершеннолетних не отреагировала на действия детей. Сейчас личность женщины и ее возможное местоположение устанавливаются.