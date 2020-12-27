Таксист врезался в столб на юго-западе Москвы

Два человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием машины такси в Москве. Очевидцы аварии рассказали, что автомобилист въехал в столб.

Два человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием машины такси в Москве. Очевидцы аварии рассказали, что автомобилист въехал в столб.

По предварительным данным, водитель такси не справился с управлением и допустил выезд автомобиля с участка дороги. Машину вынесло в сторону столба освящения по Профсоюзной улице.

В результате аварии травмы получили автомобилист и его пассажир. Прибывшие на место ДТП медики оказали пострадавшим первую помощь и госпитализировали их. Сотрудники столичной Госавтоинспекции начали проверку данных случившегося.

Информация о других пострадавших не поступала. Правоохранителями ведется доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.