Кабмин одобрил проект об избежании двойного налогообложения с Мальтой

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил внесение на ратификацию протокола о поправках в Конвенцию об избежании двойного налогообложения между Мальтой и Россией.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил внесение на ратификацию протокола о поправках в Конвенцию об избежании двойного налогообложения между Мальтой и Россией.

Протокол определяет ряд исключений, согласно которым льготная ставка налога, не превышающая 5%-показатель, будет применяться к доходам в виде дивидендов и процентов. Исключения относятся к институциональным инвестициям.

В ближайшее время федеральный законопроект о ратификации протокола будет внесен в Государственную думу РФ. После утверждения нижней палатой парламента документ будет ожидать рассмотрения в Совете Федерации и утверждения президентом Российской Федерации. Протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и Мальтой был подписан 1 октября 2020 года.