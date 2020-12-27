РФ отказалась от испытания комбинации "Спутника V" и вакцины от AstraZeneca

Россия будет применять вакцину "Спутник V" в изначальном виде, без компонента препарата фармкомпании AstraZeneca, сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Россия будет применять вакцину "Спутник V" в изначальном виде, без компонента препарата фармкомпании AstraZeneca, сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, пока препарат в стране будет использоваться в классическом составе. Планируется ли применять комбинацию в дальнейшем, Гинцбург не уточнил. Он также не объяснил, почему РФ отказалась от испытаний.

В понедельник, 21 декабря, Центр им. Гамалеи и англо-шведская биофармацевтическая компания AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве. В тот же день Гинцбург объявил о старте совместных клинических испытаний комбинации российского "Спутника V" и препарата, разработанного AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

Предполагалось, что новый препарат сможет показать большую эффективность, чем каждая вакцина по отдельности. Это взаимодействие стало фактически первым в мире примером сотрудничества между производителями вакцин от коронавируса.