Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:45   27 Декабря 2020
Общество

РФ отказалась от испытания комбинации "Спутника V" и вакцины от AstraZeneca

РФ отказалась от испытания комбинации "Спутника V" и вакцины от AstraZeneca

Россия будет применять вакцину "Спутник V" в изначальном виде, без компонента препарата фармкомпании AstraZeneca, сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, пока препарат в стране будет использоваться в классическом составе. Планируется ли применять комбинацию в дальнейшем, Гинцбург не уточнил. Он также не объяснил, почему РФ отказалась от испытаний.

В понедельник, 21 декабря, Центр им. Гамалеи и англо-шведская биофармацевтическая компания AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве. В тот же день Гинцбург объявил о старте совместных клинических испытаний комбинации российского "Спутника V" и препарата, разработанного AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

Предполагалось, что новый препарат сможет показать большую эффективность, чем каждая вакцина по отдельности. Это взаимодействие стало фактически первым в мире примером сотрудничества между производителями вакцин от коронавируса.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#вакцина #гинцбург #"Спутник V"

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров