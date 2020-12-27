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12:45   27 Декабря 2020
Политика

Туадера оставил в тайне, за кого проголосовал на выборах президента ЦАР

Туадера оставил в тайне, за кого проголосовал на выборах президента ЦАР

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера отдал свой голос на выборах главы страны и членов законодательного собрания, пишет Федеральное агентство новостей.

Визит действующего лидера ЦАР на один из избирательных участков на территории лицея Боганда состоялся в 10 утра, передает ФАН. Туадера выполнил все пункты процедуры голосования, предъявив документы и заполнив бланки. Затем президент опустил бюллетени в урну. Это событие было запечатлено многочисленными журналистами, освещающими ход плебисцита.

Туадера в ходе общения с представителями СМИ решил не называть имя кандидата, за которого отдал свой голос. По словам фаворита предвыборной гонки, раскрытие подобной информации может быть воспринято как агитация.

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