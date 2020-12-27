Лолита Милявская призналась, что не хотела иметь большую семью

Эстрадная певица Лолита Милявская стала гостем шоу Тины Канделаки, где откровенно рассказала, почему стала матерью лишь одного ребенка.

Эстрадная певица Лолита Милявская стала гостем шоу Тины Канделаки, где откровенно рассказала, почему стала матерью лишь одного ребенка.

Исполнительница хита "Ориентация север" в течение своей жизни пять раз была замужем, однако родила одного ребенка. По документам, отцом девочки, которую назвали Евой, является третий муж певицы, шоумен Александр Цекало. Пара специально зарегистрировала брак, чтобы Цекало официально стал отцом дочери Лолиты.

В шоу "Специальный гость" певица заявила, что никогда не мечтала быть многодетной матерью. Лолита сообщила, что выбрала не подходящую для материнства профессию. Из-за большого количества работы она не могла бы полноценно уделять внимание своим детям.

"Никогда не мечтала иметь много детей, и была права, потому что моя работа этого не предполагает. Все-таки если хочешь детей, у тебя должно быть больше времени на общение", — пояснила певица.

Лолита Милявская подчеркнула, что не является чайлдфри, но в свои 57 лет хочет чувствовать себя свободной. При этом дочь Лолиты воспитывала ее мать. Сейчас Еве Цекало 21 год, она живет за границей.